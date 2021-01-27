Ибрагимович получил красную карточку в матче Кубка Италии с «Интером»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил красную карточку в четвертьфинальном матче Кубка Италии против «Интера».

Шведский форвард был удален с поля после двух предупреждений, полученных на 45-й и 58-й минутах встречи.

Отметим, что в первом тайме Ибрагимович открыл счет в матче.

За 15 минут до конца поединка счет в миланском дерби равный — 1:1.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель прокомментировал свое назначение на пост тренера лондонского «Челси».