Ибрагимович в ходе потасовки с Лукаку назвал его мелким ослом
Вадим Балканов
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Стали известны детали потасовки в концовке первого тайма четвертьфинального матча Кубка Италии между «Миланом» и «Интером», в которой приняли участие форварды Златан Ибрагимович и Ромелу Лукаку.
Как сообщает Sportmediaset, швед сказал бельгийцу: «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, мелкий осел».
Игрок «Интера» ответил: «Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын».
Ранее сообщалось, что в очередном матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич Альбион».