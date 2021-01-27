«Спартак» не готов платить за Промеса более €10 млн

Московский «Спартак» не готов платить за нападающего «Аякса» и сборной Нидерландов Квинси Промеса более €10 млн. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, амстердамский клуб хочет получить за 29-летнего форварда €12 млн.

Отмечается, что российский клуб договорился с игроком о заработной плате. В случае перехода, Промес будет зарабатывать в «Спартаке» €3,5 млн.

Ранее сообщалось, что союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует изменять формат чемпионата Европы 2020 года.