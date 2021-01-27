Форвард «Спартака» Ларссон: мы могли бы сыграться с Промесом

Нападающий московского «Спартака» и сборной Швеции Йордан Ларссон высказался о форварде «Аякса» Квинси Промесе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его мнению, потенциальное усиление команде в виде нидерландца способно помочь ей добиться высоких результатов в нынешнем сезоне.

«Всегда приятно играть с хорошими футболистами. Квинси — легенда «Спартака», фанаты любят его. Он много забивал, выиграл чемпионство.

Мы играем в похожем стиле, поэтому думаю, что смогли бы сыграться с ним», — сказал швед.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не готов платить за Квинси Промеса более €10 млн.