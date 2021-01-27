Ларссон считает уход Кокорина потерей для «Спартака»
Вадим Балканов
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Нападающий московского «Спартака» и сборной Швеции Йордан Ларссон высказался об уходе Александра Кокорина в «Фиорентину». Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его мнению, отъезд 29-летнего форварда на Аппенинский полуостров является потерей для клуба.
Швед заявил, что несмотря на конкуренцию, у него были отличные отношения с Кокориным, и что большое количество травм повлияло на невозможность в полной мере проявить себя.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не готов платить за Квинси Промеса более €10 млн.