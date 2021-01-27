Ларссон считает уход Кокорина потерей для «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» и сборной Швеции Йордан Ларссон высказался об уходе Александра Кокорина в «Фиорентину». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его мнению, отъезд 29-летнего форварда на Аппенинский полуостров является потерей для клуба.

Швед заявил, что несмотря на конкуренцию, у него были отличные отношения с Кокориным, и что большое количество травм повлияло на невозможность в полной мере проявить себя.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не готов платить за Квинси Промеса более €10 млн.