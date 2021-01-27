«Зенит» отреагировал на долг «Барселоне» по трансферу Малкома

В пресс-службе петербургского «Зенита» отреагировали на долг каталонской «Барселоне» по трансферу бразильского полузащитника Малкома. Об этом сообщает РИА «Новости».

В стане сине-бело-голубых рассказали, что соглашение между улыбками подразумевает выплату суммы трансфера по частям в соответствии с графиком, поэтому у сторон нет никаких недопониманий.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком провел 15 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что нападающий Александр Кокорин подписал контракт с «Фиорентиной».