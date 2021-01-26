Головин высказался о переходе из ЦСКА в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о переходе из московского ЦСКА во французский клуб.

Напомним, что полузащитник перешел в «Монако» из московского клуба в июле 2018 года за €30 млн.

«Не было такого, чтобы жалел или хотел вернуться. Уверен, что все сделал правильно, переходя из ЦСКА в «Монако».

Меня всегда тянет в Россию и при первой возможности стараюсь съездить домой, увидеть родных и близких. Но что касается карьеры, то все мысли о «Монако», о том, что нужно приносить пользу команде и подниматься как можно выше в турнирной таблице», — цитирует Головина Sport24.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Александр Головин принял участие в шести матчах и забил один мяч.

После 21 тура французской Лиги 1 «Монако» набрал 39 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице. ЦСКА после 19 туров Российской премьер-лиги идет на втором месте с 37 очками.

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