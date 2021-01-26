Стал известен номер, под которым будет выступать Кокорин в «Фиорентине»
Вадим Балканов
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Стал известен номер, под которым будет играть Александр Кокорин в «Фиорентине».
Как сообщает «СЭ», 29-летний россиянин взял 91-й номер, под которым никто ранее в стане «фиалок» не выступал.
Также отмечается, что Кокорин уже успел поужинать с боссом «Фиорентины» Рокко Коммиссо.
Ранее сообщалось, что скончался знаменитый петербургский комментатор Эрнест Серебренников.