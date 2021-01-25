Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила о том, что готовится к Олимпиаде, передает «Комсомольская правда».

«Готовлюсь, как и прошлые два раза. В этот раз я очень хочу, чтобы это произошло. Поэтому делаю все возможное, чтобы эту мечту осуществить», — сказала спортсменка.

Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.



Ранее Туктамышева порассуждала о возможном участии в «Ледниковом периоде».