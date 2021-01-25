Большунов и Вяльбе извинились за инцидент с финским лыжником

Российский лыжник Александр Большунов и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР )извинились за инцидент с финским спортсменом Йони Мяки.

Напомним, финн подрезал Большунова на финише эстафетной гонки, россиянин несколько раз ударил его палкой по спине, а после финиша Александр врезался в спортсменов из Финляндии. Сборную России дисквалифицировали, лишив бронзовой медали.

«Враждебность не является частью духа российской команды. Мы высоко ценим принцип «честной игры» во всех аспектах. Поэтому Большунов извинился перед Йони Мяки», — говорится на сайте Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР).

Отмечается, что АЛВСР направила в Финскую лыжную ассоциацию официальное письмо с извинениями.

Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал окружение Большунова.