Тьяго Силва прокомментировал увольнение Лэмпарда из «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва прокомментировал увольнение из клуба наставника Фрэнка Лэмпарда.



«Я хочу поблагодарить вас за все, что вы и ваш штаб сделали для меня. Казалось, что мы работаем вместе десять лет. Спасибо за все, легенда», — написал Силва в Instagram.



Лэмпард возглавлял «синих» с лета 2019 года.

Ранее Лэмпард был уволен с поста главного тренера «Челси».