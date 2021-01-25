Туктамышева порассуждала о возможном участии в «Ледниковом периоде»
Андрей Черников
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева порассуждала о возможном участии в «Ледниковом периоде», передает «Комсомольская правда».
«Если бы меня пригласили в «Ледниковый период», то я бы сто процентов согласилась. Мне всегда интересно узнавать что-то новое», — сказала Туктамышева.
Напомним, россиянка является чемпионкой мира 2015 года.
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