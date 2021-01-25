Макгрегор поделился планами на будущее
Андрей Черников
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Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор поделился планами на будущее, передает MMA Fighting.
«Мне надо подняться и драться снова. Впереди много любопытных для меня боев. Третий поединок с Дастином Порье или Нэйтом Диасом. Для меня есть масса интересных противостояний», — сказал Макгрегор.
24 февраля Конор уступил американцу Дастину Порье во втором раунде.
Ранее Хабиб пошутил над Макгрегором.