Орлов высказался о возможном переходе Джеко в «Зенит»

Журналист Геннадий Орлов высказался о возможном переходе игрока итальянской «Ромы» Эдина Джеко в петербургский «Зенит».



«Отдаю Крапухину преимущество в конкуренции с Джеко. Вдруг Крапухин талантливее и к своим 35 это будет такой суперфорвард, что Левандовски будет завидовать», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Джеко выступает за «волков» с 2015 года.

Ранее Александр Кокорин вылетел в Италию для подписания контракта с «Фиорентиной».