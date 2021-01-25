Игрок «Спартака» Кокорин дал интервью пресс-службе «Фиорентины»
Андрей Черников
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Игрок московского «Спартака» Александр Кокорин дал интервью пресс-службе «Фиорентины».
Футболист прибыл во Флоренцию, чтобы пройти медосмотр и заключить контракт с «фиалками».
«Постараюсь проявить себя наилучшим образом и забить много мячей. Хочу выиграть много трофеев с «Фиорентиной», — заявил Кокорин.
Ранее Кокорин вылетел в Италию для подписания контракта с «Фиорентиной».