Игрок «Спартака» Кокорин дал интервью пресс-службе «Фиорентины»

Игрок московского «Спартака» Александр Кокорин дал интервью пресс-службе «Фиорентины».

Футболист прибыл во Флоренцию, чтобы пройти медосмотр и заключить контракт с «фиалками».



«Постараюсь проявить себя наилучшим образом и забить много мячей. Хочу выиграть много трофеев с «Фиорентиной», — заявил Кокорин.

Ранее Кокорин вылетел в Италию для подписания контракта с «Фиорентиной».