В АПЛ зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

В Английской премьер-лиге (АПЛ) зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщает сайт турнира.

Отмечается, что с 18 по 24 января было проведено 2518 тестов на инфекцию. Заразившиеся будут находиться десять дней на карантине.



В турнирной таблице чемпионата Англии лидирует «Манчестер Юнайтед», набрав 40 очков.

Ранее Фрэнк Лэмпард был уволен с поста главного тренера лондонского «Челси» .