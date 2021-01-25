Стала известна зарплата Промеса в «Спартаке»

Московский «Спартак» согласовал условия личного контракта с нападающим амстердамского «Аякса» Квинси Промесом, сообщает журналист Дмитрий Егоров в Telegram.

По информации источника, соглашение будет рассчитано на 3,5 года. Зарплата нидерландца составит €2,7 млн за сезон плюс бонусы.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 22 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее в «Спартаке» рассказали о ходе переговоров по трансферу Промеса.