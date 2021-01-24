«Манчестер Юнайтед» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе манкунианцев точными ударами отметились Мэйсон Гринвуд, Маркус Рашфорд и Бруну Фернандеш. За «красных» два мяча забил Мохамед Салах.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Кубок Англии. 1/16 финала
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 3:2
Голы: 0:1 — Салах, 18; 1:1 — Гринвуд, 26; 2:1 — Рэшфорд, 48; 2:2 — Салах, 58; 3:2 — Фернандеш, 78.

Ранее Фернандеш ответил на критику Юргена Клоппа.