Дадонов забросил первую шайбу за «Оттаву» в новом сезоне НХЛ
Вадим Балканов
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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Евгений Дадонов забросил первую шайбу в новом сезоне.
31-летний форвард поразил ворота «Виннипег Джетс» на пятой минуте второго периода очередной игры регулярного чемпионата.
В нынешнем розыгрыше НХЛ Дадонов в четырех матчах записал на свой лицевой счет одну результативную игру.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз».