Дадонов забросил первую шайбу за «Оттаву» в новом сезоне НХЛ

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фхр

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Евгений Дадонов забросил первую шайбу в новом сезоне.

31-летний форвард поразил ворота «Виннипег Джетс» на пятой минуте второго периода очередной игры регулярного чемпионата.

В нынешнем розыгрыше НХЛ Дадонов в четырех матчах записал на свой лицевой счет одну результативную игру.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз».