Овчинников рассказал о расхождениях во взглядах с Гончаренко
Вадим Балканов
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Бывший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников рассказал о расхождениях во взглядах с наставником клуба Виктором Гончаренко. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, белорусский специалист в последнее время стал чаще вдохновляться работой главного тренера «Аталанты» Джанпьеро Гасперини.
«Можно ведь восхищаться и Клоппом, и Моуринью, и Гвардиолой, и другими специалистами. Вот здесь у нас пошли разногласия. Но это никак не мешало работать», — сказал Овчинников.
Ранее сообщалось, что агент португальского футболиста «Ниццы» Данило Барбозы Федерико Пасторелло прокомментировал информацию о возможном переходе в ЦСКА.
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