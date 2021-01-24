Овчинников готов поработать в «Локомотиве»

Бывший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников высказался о возможной работе в «Локомотиве», за который он выступал на протяжении 11 лет. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, после ухода в 2005 году, никто из стана красно-зеленых ему никогда не звонил.

52-летний специалист отметил, что готов обсудить потенциальное предложение «железнодорожников», после чего принять то или иное решение касательно своего будущего.

Ранее сообщалось, что агент португальского футболиста «Ниццы» Данило Барбозы Федерико Пасторелло прокомментировал информацию о возможном переходе в ЦСКА.