Агент Барбосы отреагировал на информацию о переходе в ЦСКА
Антон Борисов
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Агент португальского футболиста «Ниццы» Данило Барбозы Федерико Пасторелло прокомментировал информацию о возможном переходе в ЦСКА.
«Они интересуются, но пока ничего больше. Ничего еще не согласовано, но посмотрим, что будет на следующей неделе», — цитирует Пасторелло «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Барбоза принял участие в четырех матчах, в которых он не набрал ни одного результативного очка.
Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Ницца» согласовали аренду полузащитника.
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