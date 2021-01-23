Агент Барбосы отреагировал на информацию о переходе в ЦСКА

Агент португальского футболиста «Ниццы» Данило Барбозы Федерико Пасторелло прокомментировал информацию о возможном переходе в ЦСКА.

«Они интересуются, но пока ничего больше. Ничего еще не согласовано, но посмотрим, что будет на следующей неделе», — цитирует Пасторелло «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Барбоза принял участие в четырех матчах, в которых он не набрал ни одного результативного очка.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Ницца» согласовали аренду полузащитника.