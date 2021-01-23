Тренер Хабиба показал дуэль взглядов Хабиба с ребенком
Антон Борисов
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Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес показал в Instagram шуточную «дуэль взглядов» Хабиба с ребенком.
После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 россиянин объявил о завершении спортивной карьеры.
Ранее в Instagram-аккаунте Combatalk появилось видео, на котором президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт уговаривает россиянина Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру.
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