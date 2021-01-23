Евсеев сравнил потенциал хавбека «Спартака» Урунова с Влашичем

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о полузащитнике московского «Спартака» Остоне Урунове. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, 19-летний узбек сравним по потенциалу с хавбеком столичного ЦСКА Николой Влашичем.

Евсеев заявил, что требовать от Урунова выдающейся игры в настоящее время неправильно, так как ему необходимо время на адаптацию и совершенствование своих навыков.

Ранее сообщалось, что бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился воспоминаниями о России.