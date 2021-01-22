Титов отреагировал на обвинения экс-руководителя ЦСКА в договорном матче
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Полузащитник московского «Спартака» Егор Титов отказался комментировать высказывание бывшего спортивного директора столичного ЦСКА Авала Шамханова.
Ранее бывший функционер заявил, что «Спартак» пытался подкупить армейцев в 1998 году.
«Это не ко мне, эту грязь обсуждайте с авторами! Звоните участникам этого дерьма, не надо мне писать!» — цитирует Титова «Чемпионат.com».
По итогам первенства России первое место в турнирной таблице занял «Спартак», обошедший ЦСКА на три очка.
Ранее экс-начальник «Спартака» Александр Хаджи назвал глупостью обвинения Шамханова.
close