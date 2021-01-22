Бушманов поделился мнением об игре Кокорина в «Спартаке»

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением об игре Александра Кокорина в столичном клубе, передает Rusfootball.info.

Напомним, 21 января стало известно, что форвард пройдет медосмотр в итальянской «Фиорентине».

«Почему у Кокорина не задались дела в «Спартаке»? Не он первый и не он последний. Игрок приходит в какой-то клуб, и у него не получается там заиграть. Так иногда бывает. Не его команда? Скорее всего, так», — сказал Бушманов.



Ранее Валерий Шмаров поделился ожиданиями от игры Кокорина в «Фиорентине».