Жена Овечкина вновь высказалась об отстранении российских игроков «Вашингтона» от матчей

Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, вновь высказалась об отстранении российских игроков команды от матчей за нарушение антиковидных правил.

«Дело было не в том, что они нарушили правило, а в том, что игрок заболел, игрок, который контактировал со всеми хоккеистами. Почему же сказали только о наших ребятах, но умолчали о положительном тесте», — написала Шубская в сториз Instagram.



Напомним, игроков дисквалифицировали на четыре матча.

Ранее Шубская раскритиковала НХЛ за наказание мужа.