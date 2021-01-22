Жена Овечкина вновь высказалась об отстранении российских игроков «Вашингтона» от матчей
Андрей Черников
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Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, вновь высказалась об отстранении российских игроков команды от матчей за нарушение антиковидных правил.
«Дело было не в том, что они нарушили правило, а в том, что игрок заболел, игрок, который контактировал со всеми хоккеистами. Почему же сказали только о наших ребятах, но умолчали о положительном тесте», — написала Шубская в сториз Instagram.
Напомним, игроков дисквалифицировали на четыре матча.