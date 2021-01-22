Почетный президент ОКР высказался о трансфере Кокорина в «Фиорентину»

Почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков высказался о трансфере нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину», передает ТАСС.

21 января стало известно, что сделка по переходу российского игрока в итальянский клуб почти завершена, а в скором времени Кокорин должен пройти медицинский осмотр.

«Хорошо, может, он там хорошо себя проявит. Учитывая, что в «Спартаке» у него не сложилось по разным причинам, наверное, для него это шанс. Итальянский чемпионат сильный, пожелаем ему удачи. Будем надеяться, что он не будет сидеть на лавке», — заявил Жуков.

Кокорин пополнил состав московского «Спартака» в летнее трансферное окно 2020 года, однако закрепиться в основе команды так и не смог.

Ранее сообщалось, что Кокорин пообещал «сделать красиво» в «Фиорентине».