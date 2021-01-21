Российский одноклубник Овечкина заразился коронавирусом

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов заразился коронавирусом, сообщает The Washington Post.

По информации издания, клуб узнал об этом 19 января.

21 января стало известно, что российский вратарь, а также его одноклубники Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов были включены в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за протокола коронавируса. Также лига оштрафовала клуб на $100 тыс.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Самсонов принял участие в двух матчах, в которых отразил 86 процентов бросков.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты «Вашингтона» пропустят четыре игры.