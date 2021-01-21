Кокорин заявил, что у него осталось недопонимание с руководством «Спартака»
Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин рассказал, какие впечатления останутся у него от команды.
По информации СМИ, российский форвард близок к переходу в «Фиорентину». 25 января он прилетит в Италию, где пройдет медобследование перед завершением трансфера.
Футболист заявил, что у него останутся хорошие воспоминания о «Спартаке».
«Осталось недопонимание с руководством, с ребятами же все отлично и с тренерами тоже. Все вместе получилось хорошо. Я находился внутри команды, все проходило на высшем уровне. Остались только теплые слова», — цитирует Кокорина «Спорт-Экспресс».
Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее футболист заявил, что уже практически стал игроком «фиалок».