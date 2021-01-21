Стало известно состояние госпитализированного с COVID-19 Федора Емельяненко

Стало известного состояние госпитализированного с коронавирусом российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко.

«Критических проблем нет. Чувствует себя хорошо», — приводит слова источника ТАСС.

21 января спортсмен был доставлен в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.

В профессиональной карьере Емельяненко провел 46 боев. В его активе 39 побед и шесть поражений, еще один поединок признали несостоявшимся.

Ранее врачи рассказали о состоянии бывшего голкипера петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеев, который был госпитализирован 19 января с коронавирусной инфекцией.