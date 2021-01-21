«Okko Спорт» покажет матчи ЦСКА на тренировочных сборах в Испании

«Okko Спорт» покажет матчи московского ЦСКА на зимних тренировочных сборах в Кампоаморе (Испания).

Сообщается, что обладатели подписок «Okko Спорт» и «Okko Футбол» смогут увидеть товарищеские матчи московского клуба без дополнительной платы.

Напомним, что ЦСКА сыграет со сборной свободных агентов (23 января), «Ориуэлой» (28 января) и тбилисским «Локомотивом» (5 февраля).

После 19 туров Российской премьер-лиги московский ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее Алексей Березуцкий решил остаться в ЦСКА.