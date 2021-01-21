Кокорин отправится в Италию для завершения сделки с «Фиорентиной»

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин согласился на переход в итальянскую «Фиорентину». Об этом сообщает Telegram-канал журналиста Нобеля Арустамяна.

По информации журналиста, нападающий 22 января отправится в Италию для завершения сделки.

Напомним, что в СМИ сообщалось о том, что сумма сделки между «Спартаком» и «Фиорентиной» составит €3,5 млн.

Также сообщалось, что Кокорин буде получать в итальянском клубе около 2 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Кокорин провел за московский клуб восемь матчей и забил два мяча.

После 19 туров РПЛ московский «Спартак» набрал 35 очков, отставая на два очка от московского ЦСКА и на шесть очков от петербургского «Зенита».

Ранее Тедеско прокомментировал возможный переход Кокорина в итальянскую «Фиорентину».