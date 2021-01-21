Тедеско высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о возможном возвращении Квински Промеса в московский клуб.

Напомним, что в СМИ сообщалось, что «Спартак» ведет переговоры с амстердамским «Аяксом» о переходе Промеса.

«Если клуб купил классного футболиста, моя работа найти для него позицию и обеспечить ему игровое время. Разумеется, если он здоров, готов функционально, хорошо тренируется и заслуживает выхода на поле», — цитирует Тедеско «Спорт-Экспресс».

После 19 туров РПЛ московский «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от московского ЦСКА на два очка и от петербургского «Зенита» — на шесть.

Ранее Алексей Березуцкий решил остаться в ЦСКА.