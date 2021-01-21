Тедеско ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о своем будущем в московском клубе.

Напомним, что Тедеско после матча 19 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и петербургским «Зенитом» объявил о нежелании продлевать контракт с московским клубом.

«Не думаю (что есть хотя бы один шанс из ста). Потому что я не меняю своих решений, если принял их», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

После 19 туров РПЛ московский «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от московского ЦСКА на два очка и от петербургского «Зенита» — на шесть.

Ранее Алексей Березуцкий решил остаться в ЦСКА.