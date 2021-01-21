Бывший руководитель селекционного отдела «Спартака» станет спортивным директором «Алании»

Бывший руководитель селекционного отдела московского «Спартака» Нариман Акавов станет спортивным директором владикавказской «Алании». Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, переговоры находятся в завершающей стадии и в скором времени владикавказский клуб официально объявит о назначении Акавова.

После 26 туров Олимп — Футбольной национальной лиги «Алания» 49 очков и расположилась на пятом месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.