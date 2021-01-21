Бывший руководитель селекционного отдела «Спартака» станет спортивным директором «Алании»
Карен Саркисян
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Бывший руководитель селекционного отдела московского «Спартака» Нариман Акавов станет спортивным директором владикавказской «Алании». Об этом сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, переговоры находятся в завершающей стадии и в скором времени владикавказский клуб официально объявит о назначении Акавова.
После 26 туров Олимп — Футбольной национальной лиги «Алания» 49 очков и расположилась на пятом месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.
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