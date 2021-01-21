«Ювентус» переиграл «Наполи» и стал обладателем Суперкубка Италии

В матче за Суперкубок Италии туринский «Ювентус» переиграл «Наполи».

Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилие на стадионе «Мапей — Читта дель Триколоре» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 2:0.

В составе «старой синьоры» отличились нападающие Криштиану Роналду и Альваро Мората.

Отметим, что этот забитый мяч позволил португальцу стать лучшим бомбардиром в истории мирового футбола.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 17-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская «Бавария» обыграла «Аугсбург».