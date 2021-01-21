Черданцев назвал «Фиорентину» хорошим вариантом для Кокорина

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Игрок «Спартака» Александр Кокорин Игрок «Спартака» Александр Кокорин
Игрок «Спартака» Александр Кокорин
РИА Новости

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев в своем Telegram-канале высказался о возможном переходе нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

По его мнению, 29-летний форвард может получить полезный опыт, если решится на трансфер в итальянский клуб.

«По составу «Фиорентина» сегодня слабее многих команд России. Нападающих мало. Так что вообще не вижу проблем, если Кокорин там окажется, попасть в отличие от Миранчука в состав. Да, есть Рибери и Борха Валеро, но им обоим под 40, хотя потренироваться с Рибери, наверное, не самый бесполезный опыт.

Ну и Чезаре Пранделли. Все-таки четыре года возглавлял сборную Италии и даже играл в финале Евро. Поработать с ним, полагаю, интересно», — написал Черданцев.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Cемин высмеял уволенного с поста заместителя директора клуба Андрея Лосюка.