Захарова высказалась о запрете спортсменам выступать под флагом России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

17 декабря 2020 года CAS признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System). Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Захарова заявила, что не все доводы российской стороны были учтены во время суда. Также она добавила, что на протяжении нескольких лет принимались решения о коллективных наказаниях.

«Это недопустимо. Коллективная ответственность — это точно то, что должно было остаться в XX веке и в XXI не переходить. Но, к сожалению, многие продвинутые европейские чиновники исповедуют коллективную ответственность», — цитирует Захарову «Матч ТВ».

Представитель МИД России отметила, что политизация в спорте является большой проблемой.

«Спорт без политики — устаревший слоган? Мы должны обозначать цели, потому что цель определяет вектор развития. Безусловно, спорт должен стоять вне политики, мы должны к этому стремиться», — сказала она.

Ранее представитель МИД прокомментировала решение о лишении Минска чемпионата мира по хоккею 2021 года.