«Вольфсбург» переиграл «Майнц» в матче чемпионата Германии

В очередном матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» переиграл «Майнц».

Встреча прошла Майнце на стадионе «Опель-Арена» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Бартош Бялек и Ваут Вегхорст.

После этого успеха «автозаводцы» набрали 29 очков и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что грозненский «Ахмат» усилился словацким нападающим Ладиславом Альмаши.