Бывший тренер «Зенита» призвал Месси покинуть «Барселону»
Вадим Балканов
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу призвал Лионеля Месси уйти из «Барселоны». Об этом сообщает Prosport.ro.
По его мнению, на его плечи сваливают все неудачи сине-гранатовых, из-за чего аргентинцу стоит поискать новый клуб.
Луческу отметил, что не смог бы справиться с Месси, если бы он находился в его команде, так как испытывает определенные трудности при работе с капризными футболистами.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» намерен усилить оборону аргентинским защитником «Ланса» Факундо Мединой.