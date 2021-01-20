Экс-глава «Барселоны» рассказал о перспективах создания Суперлиги

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о перспективах европейской Суперлиги. Об этом сообщает Marca.

По его словам, 18 участвующих в ней команд смогут получить €800 млн, что сделает их участие в национальных чемпионатах не таким привлекательным, как в настоящий момент.

Функционер отметил, что в первые три года лига будет закрытой, после чего по итогам сезона худшие команды будут вылетать.

Ранее сообщалось, что нападающий московского ЦСКА Лассана Н