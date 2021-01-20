Экс-глава «Барселоны» рассказал о перспективах создания Суперлиги
Вадим Балканов
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Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о перспективах европейской Суперлиги. Об этом сообщает Marca.
По его словам, 18 участвующих в ней команд смогут получить €800 млн, что сделает их участие в национальных чемпионатах не таким привлекательным, как в настоящий момент.
Функционер отметил, что в первые три года лига будет закрытой, после чего по итогам сезона худшие команды будут вылетать.
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