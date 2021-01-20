«Ахмат» усилился словацким нападающим

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Грозненский «Ахмат» усилился словацким нападающим Ладиславом Альмаши. Об этом сообщает Sport24.

21-летний нападающий является воспитанником клубов «ДАК» и «Сеница».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Словакии Альмаши провел 17 матчей, в которых забил восемь мячей и оформил три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что бывшего вратаря петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева госпитализировали с тяжелой формой коронавируса.