«Ахмат» усилился словацким нападающим
Вадим Балканов
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Грозненский «Ахмат» усилился словацким нападающим Ладиславом Альмаши. Об этом сообщает Sport24.
21-летний нападающий является воспитанником клубов «ДАК» и «Сеница».
В нынешнем розыгрыше чемпионата Словакии Альмаши провел 17 матчей, в которых забил восемь мячей и оформил три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что бывшего вратаря петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева госпитализировали с тяжелой формой коронавируса.
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