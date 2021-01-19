Бывшего вратаря «Зенита» Малафеева госпитализировали с тяжелой формой коронавируса

Бывшего вратаря петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева госпитализировали с тяжелой формой коронавируса.

Об этом сообщила его жена Екатерина в Instagram.

«Состояние ухудшилось, решили вызывать скорую. Одно легкое поражено на 40%, другое — на 65–70%. Держится температура 38», — сказала Екатерина.

Напомним, Малафеев выступал за сине-бело-голубых с 1999 по 2016 год.



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