Бывшего вратаря «Зенита» Малафеева госпитализировали с тяжелой формой коронавируса
Андрей Черников
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Бывшего вратаря петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева госпитализировали с тяжелой формой коронавируса.
Об этом сообщила его жена Екатерина в Instagram.
«Состояние ухудшилось, решили вызывать скорую. Одно легкое поражено на 40%, другое — на 65–70%. Держится температура 38», — сказала Екатерина.
Напомним, Малафеев выступал за сине-бело-голубых с 1999 по 2016 год.
Ранее Артем Дзюба заразился коронавирусом.
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