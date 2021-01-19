«Милан» объявил о переходе Манджукича

«Милан» объявил о подписании контракта с нападающим Марио Манджукичем.

Как сообщается на официальном сайте команды, контракт хорватского футболиста с клубом рассчитан до конца сезона-2020/21 с возможностью продления на сезон.

За свою карьеру нападающий принял участие в 497 матчах на клубном уровне, в которых забил 197 мячей и отдал 84 результативные передачи.

Также в его активе 33 года в 89 матчах за сборную Хорватии.

Ранее сообщалось, что Манджукич отказал трем клубам из чемпионата России.