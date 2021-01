Игрок «Монреаля» Романов поделился эмоциями от первого гола в НХЛ

Защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов поделился эмоциями от первого гола в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерз» (3:1).

«Я не понимал, что забил. Был так взволнован, что просто не было слов. Это потрясающее ощущение. Мы выиграли два последних матча, потому что играли как единая команда, как семья», — приводит слова хоккеиста официальная страница команды в Twitter.

Ранее сообщалось, что Романов стал вторым защитником в истории команды, которому удалось забросить дебютную шайбу в НХЛ в первых трех матчах.

