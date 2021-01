Новичок «Монреаля» Романов повторил достижение 65-летней давности

Новичок «Монреаль Канадиенс» Александр Романов стал вторым защитником в истории команды, которому удалось забросить дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в первых трех матчах.

Россиянин смог отличиться во встрече регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерз» (3:1). Романов повторил достижение защитника «Монреаля» Боба Тернера, который забросил первую шайбу за клуб в январе 1956 года.

В первых трех матчах в НХЛ Романов также отметился результативной передачей.

В прошлом сезоне защитник выступал за московский ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он принял участие в 43 встречах, в которых набрал 7 (0+7) очков при показателе полезности «+21».

Ранее Романов поделился впечатлениями от дебюта в НХЛ.

