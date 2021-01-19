Новичок «Монреаля» Романов повторил достижение 65-летней давности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов (в центре), форвард Джейк Эванс (слева)... Защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов (в центре), форвард Джейк Эванс (слева)...
Защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов (в центре), форвард Джейк Эванс (слева)...
Twitter «Монреаль Канадиенс»

Новичок «Монреаль Канадиенс» Александр Романов стал вторым защитником в истории команды, которому удалось забросить дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в первых трех матчах.

Россиянин смог отличиться во встрече регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерз» (3:1). Романов повторил достижение защитника «Монреаля» Боба Тернера, который забросил первую шайбу за клуб в январе 1956 года.

В первых трех матчах в НХЛ Романов также отметился результативной передачей.

В прошлом сезоне защитник выступал за московский ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он принял участие в 43 встречах, в которых набрал 7 (0+7) очков при показателе полезности «+21».

Ранее Романов поделился впечатлениями от дебюта в НХЛ.