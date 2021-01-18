Черданцев выступил за сокращение РПЛ до 12 клубов
Мартин Норикович
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Футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал возможность сокращения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 12 клубов.
По мнению комментатора, возможность сокращения РПЛ — идея перспективная.
»Григорий Иванов из «Урала» обеспокоен тем, что топ-клубы не будут ездить в провинцию? Будут.
Во-первых, есть Кубок. Во-вторых, играйте так, чтобы быть в числе топ-12.
А будут играть на вторую дюжину, так причем здесь ЦСКА, «Спартак» и «Зенитом»?» — написал Черданцев в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.
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