Почетный президент РФС раскритиковал селекционный отдел ЦСКА
Карен Саркисян
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал селекционный отдел московского ЦСКА.
По словам почетного президента РФС, уровень легионеров, заполонивших Российскую премьер-лигу (РПЛ), не выдерживает никакой критики.
Колосков отмечает, что за большие деньги покупаются футболисты, с которыми расстаются после первого же сезона.
«Непонятно, каким образом мог появиться в ЦСКА такой игрок, как Адольфо Гайч. Такое впечатление, что для селекционных служб главной задачей является оборот средств», — цитирует Вячеслава Колоскова «Спорт Уик-Энд».
После 19 туров РПЛ ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.
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