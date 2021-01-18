Капризов признан лучшим российским игроком НХЛ первой недели
Андрей Черников
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Игрок клуба «Миннесота» Кирил Капризов признан лучшим российским игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) первой недели, сообщает сайт турнира.
Он забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи в двух матчах.
Второй звездой стал голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который отразил 95% бросков. Замкнул тройку форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, который набрал 4 очка (1+3).
Ранее Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Питтсбурга» в матче НХЛ.
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